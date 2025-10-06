Մատչելիության հղումներ

Ֆրանսիայի նորանշանակ վարչապետը հրաժարական է տվել

Ֆրանսիայի նորանշանակ վարչապետ Սեբաստիեն Լըկորնյուն այսօր հրաժարական է ներկայացրել՝ իր նոր կառավարության ձևավորումից ընդամենը մի քանի ժամ անց, հայտնում է Reuters գործակալությունը։

«Պարոն Սեբաստիեն Լըկորնյուն իր հրաժարականն է ներկայացրել հանրապետության նախագահին, և նախագահը այն ընդունել է», - նշված է Ելիսեյան պալատի հաղորդագրության մեջ։

Նա ընդամենը մեկ ամիս հասցրեց այդ պաշտոնում մնալ: Ֆրանսիական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ՝ որոշումը կայացվել է մի քանի ընդդիմադիր կուսակցությունների անվստահության քվեի մասին սպառնալիքներից հետո։

Լըկորնյուն Մակրոնի հինգերորդ վարչապետն էր վերջին երկու տարվա ընթացքում։


