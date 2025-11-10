«Լուկոյլ»-ը հայտարարել է, թե ֆորսմաժորային իրավիճակ է ստեղծվել Իրաքի նավթահանքում. Reuters

«Լուկոյլ»-ը հայտարարել է, թե ֆորսմաժորային իրավիճակ է ստեղծվել Իրաքի «Արևմտյան Քուրնա-2» նավթահանքում, հաղորդում է Reuters-ը՝ հղում անելով իր աղբյուրներին։
Որպես պատճառ նշվում են արևմտյան պատժամիջոցները, որոնք զգալիորեն բարդացրել են ռուսական նավթային հսկայի գործունեությունը։
Երեք աղբյուրներ, մասնավորապես, հայտնել են, որ Իրաքը դադարեցրել է «Լուկոյլ»-ին կանխիկ վճարումները։
Շաբաթներ առաջ Վաշինգտոնը նոր պատժամիջոցներ սահմանեց ռուսական «Լուկոյլի» և «Ռոսնեֆտի» նկատմամբ՝ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ բավարար քայլեր չձեռնարկելու համար։