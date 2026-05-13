Լիբանանը հայտնում է, որ Իսրայելի հարվածից ևս 12 մարդ է զոհվել

Իսրայելը հերթական հարվածն է հասցնում Լիբանանի հարավին, մայիս, 2026թ.
Լիբանանը հայտնում է, թե իսրայելական կողմի հարվածից ևս 12 մարդ է զոհվել՝ վաղը ԱՄՆ միջնորդությամբ մեկնարկող բանակցությունների շեմին։ Ըստ երկրի առողջապահության նախարարության՝ զոհերի թվում երկու երեխա կա։

Իսրայելական կողմը պնդում է, որ թիրախավորում է հարավային Լիբանանում տեղակայված «Հեզբոլա»-ի ահաբեկիչներին, հորդորելով տեղի բնակիչներին լքել մոտ մեկ տասնյակ քաղաքներ ու գյուղեր։

ԱՄՆ միջնորդությամբ կնքված հրադադարը սկզբում հայտարարվել էր տասն օրով, ապա երկարաձգվել երեք շաբաթով, ինչը նշանակում է, որ ժամկետը պետք է լրանա այս շաբաթվա վերջին։

ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը հաղորդել է, որ վաղվանից երկօրյա բանակցություններ է անցկացնելու՝ «համապարփակ խաղաղության և անվտանգության համաձայնագրի հասնելու համար»:

