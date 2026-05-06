Իսրայելը Լիբանանի հարավում գտնվող 12 գյուղերին և քաղաքներին տարհանման մասին նախազգուշացում է տվել

Իսրայելի բանակն այսօր հրատապ նախազգուշացում է տարածել Լիբանանի հարավում գտնվող 12 քաղաքների և գյուղերի բնակիչների, այդ թվում՝ Լիտանի գետից հյուսիս գտնվող որոշ բնակավայրերի համար՝ կոչ անելով լքել իրենց տները՝ նշելով, որ «Հեզբոլա»-ն խախտել է հրադադարի համաձայնագիրը։
Զինվորականները նշել են, որ «Հեզբոլա»-ի զինվորականների կամ օբյեկտների մոտ գտնվող քաղաքացիական անձինք կարող են վտանգի տակ լինել:
Լիբանանը ներքաշվեց Մերձավոր Արևելքի պատերազմի մեջ մարտի 2-ին, երբ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ն հարձակվեց Իսրայելի վրա՝ ի պատասխան ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ավիահարվածների հետևանքով Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիի սպանության: «Հեզբոլա»-ի հարձակումը հանգեցրեց Իսրայելի ցամաքային և օդային նոր հարձակմանը։
Սպիտակ տանը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջնորդությամբ ապրիլի 23-ին կայացած հանդիպման ժամանակ Իսրայելն ու Լիբանանը երեք շաբաթով երկարաձգեցին 10-օրյա հրադադարը, սակայն այն խախտվում է, Իսրայելն ու «Հեզբոլա»-ն իրար են մեղադրում նախահարձակ լինելու համար։