Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կրեմլը դատապարտում է Կիևին «Թուրքական հոսք»-ն ու «Կապույտ հոսք»-ը սպասարկող կայանները թիրախավորելու համար

«Թուրքական հոսք» գազատարի բացումը, Ստամբուլ, 8-ըհունվարի, 2020թ.
Կրեմլը դատապարտել է ուկրաինական ուժերին «Գազպրոմ»-ի երկու խոշոր խողովակաշարերը՝ «Թուրքական հոսք»-ն ու «Կապույտ հոսք»-ը սպասարկող կայանները թիրախավորելու համար: Նման միջադեպերը սպառնում են կարևորագույն ենթակառուցվածքներին և միջազգային էներգետիկ ուղիներին, հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։

«Գազպրոմ»-ը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ այս խողովակաշարերի ուղղությամբ հարձակումները վերջին օրերին հաճախակիացել են, բայց բոլորն էլ հետ են մղվել։
Դրանցով ռուսական գազը Սև ծովով հասնում է Թուրքիա, ապա՝ Հունգարիա, Սլովակիա և Սերբիա։

XS
SM
MD
LG