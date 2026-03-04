Սլովակիան կդադարեցնի Ուկրաինային էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը

Մատչելիության հղումներ

Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցո, արխիվ
Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցո, արխիվ

Սլովակիայի կառավարությունը հանձնարարել է պետական էլեկտրական ցանցերի ընկերությանն ավարտել Ուկրաինային արտակարգ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման պայմանագիրը։

Բրատիսլավան Կիևին մեղադրում է «Դրուժբա» խողովակաշարով ռուսական նավթի մատակարարումների խափանման համար։

Վարչապետ Ֆիցոն նաև հայտնել է, որ Սլովակիան կարող միանալ Հունգարիային և արգելափակել ԵՄ վարկը Կիևին, եթե «Դրուժբա» խողովակաշարի շուրջ ստեղծված տարաձայնությունը չհանգուցալուծվի։

Ուկրաինան պազրաբանել է, որ խողովակաշարը վնասվել է ռուսական հարձակման հետևանքով և վերանորոգման համար ժամանակ է պետք։


