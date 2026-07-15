Կրեմլն «ազդանշաններ է ստանում», որ Վաշինգտոնը պատրաստ է վերսկսել աջակցությունը ուկրաինական կարգավորմանը

Ռուսաստանը ազդանշաններ է ստանում, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է վերսկսել աջակցությունը ուկրաինական հակամարտության կարգավորմանը, երբ լուծի Պարսից ծոցում առկա խնդիրները, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։
«Իհարկե, ամերիկացիները ներկայումս կենտրոնացած չեն ուկրաինական հակամարտության վրա։ Միևնույն ժամանակ, մենք անընդհատ ազդանշաններ ենք ստանում, որ նրանք դեռևս պատրաստ են օգնել, երբ կկարգավորեն իրենց խնդիրները», - ասել է Դմիտրի Պեսկովը։
Արձագանքելով ԱՄՆ նախագահին, ով շատ հավանական էր համարել Ռուսաստանի նկատմամբ նոր՝ «դժոխային պատժամիջոցներ» նախատեսող օրինագծի ընդունումը, Պեսկովն ասել է, թե Կրեմլն արձանագրում և վերլուծում է Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունները և կմեկնաբանի «ըստ իրադարձությունների զարգացման»։