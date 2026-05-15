Կիևում սգո օր է հայտարարվել. Բնակելի շենքի վրա ռուսական հարվածից 24 զոհ կա, 3-ը՝ երեխա

Մայրաքաղաք Կիևի Դարնիցկի շրջանում ռուսական հարվածի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 24-ի: Զոհերից 3-ը երեխաներ էին, հայտարարել է Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Իգոր Կլիմենկոն։
Մայիսի 14-ի գիշերը ռուսական զորքերի հարձակման հիմնական թիրախը Կիևն է եղել: Դարնիցկի շրջանում հարձակումից հետո փլուզվել է ինը հարկանի բնակելի շենքի մուտքը։ Վիրավորվել է քառասունութ մարդ։ Կիևում այսօր սգո օր է հայտարարվել։
«Ռուսաստանի նկատմամբ պետք է ճնշում գործադրել։ Հենց Ուկրաինան է պաշտպանում Եվրոպան և աշխարհը, որպեսզի նման հարձակումները, որտեղ զոհվում են երեխաներ, չտարածվեն։ Հետևաբար, կյանքը պաշտպանողներին աջակցությունը պետք է շարունակվի։ Հակաբալիստիկ հրթիռները միշտ անհրաժեշտ են», - հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը: