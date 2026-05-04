Խարկովում ռուսական հարվածներից զոհեր ու վիրավորներ կան

Ռուսական զորքերը այսօր կեսօրին հարվածներ են հասցրել Խարկովի մարզի Մերեֆա քաղաքին։ Խարկովի մարզային զինվորական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովի խոսքով՝ ռուսական հրթիռակոծության հետևանքով 4 մարդ զոհվել է, ևս 16-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։
Սինեգուբովը հայտնել է, որ հարձակման հետևանքով վնասվել են մասնավոր տներ և բնակելի շենքեր:
«Անցած գիշեր և այսօր առավոտյան ռուսական կողմն ընդհանուր առմամբ 155 անօդաչու է արձակել Ուկրաինայի տարբեր շրջանների ուղղությամբ, դրանցից չեզոքացվել են 135-ը», - հայտարարել է Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարությունը։
Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինն էլ այսօր հայտարարել է, որ ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքը հարվածել է շենքին, հավելելով, որ զոհեր չկան։