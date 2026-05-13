Զոհեր ու վիրավորներ Ուկրաինայում՝ ռուսական հարվածներից

Ռուսական հարձակման հետևանքով Արևմտյան Ուկրաինայի Ռիվնե մարզում զոհվել է երկու, վիրավորվել՝ չորս մարդ, հայտարարել է նահանգապետ Ալեքսանդր Կովալը։
Նրա խոսքով՝ հարվածը հասցվել է բնակելի շենքին։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ավելի վաղ զգուշացրել էր ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի հնարավոր հարձակումների մասին՝ նշելով, որ Ուկրաինայի օդային տարածքում գտնվում է ավելի քան 100 անօդաչու թռչող սարք։
Ուկրաինայի զինված ուժերն էլ այսօր հաղորդել են, որ հարվածներ են հասցրել Կրասնոդարի երկրամասի հարավում գտնվող ռուսական նավթային տերմինալին և Աստրախանի գազի վերամշակման գործարանին։