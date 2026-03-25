Կաթողիկոսի դեմ բռնության կոչի հեղինակին՝ ոչինչ, Փաշինյանի դեպքում՝ մեղադրանք ու պատիժ

Կաթողիկոսին «քարով սատկացնելու» բռնության կոչից երեք ամիս անցել է, բայց այս խոսքերի հեղինակ Էդվարդ Ստեփանյանին Քննչական կոմիտեն մեղադրանք չի առաջադրել: Կոմիտեից «Ազատությանը» հայտում են՝ նա որևէ կարգավիճակ չունի:
«Ես ո՛չ բռնության կոչ եմ արել, ո՛չ էլ Վեհափառին դեմ եմ»,- «Ազատության» հետ զրույցում ասաց Էդվարդ Ստեփանյանը, ով Գառնու համայնքապետարանում է աշխատում: Կաթողիկոսի դեմ խոսել էր իշխանական կայքի տեսախցիկի առաջ՝ դեկտեմբերի 28-ին, երբ վարչապետ Փաշինյանն իրենց համայնքում պատարագի էր մասնակցում: Կայքից մոտեցել էին բնակիչներին ու հարցրել՝ ինչ պիտի լինի, որ կաթողիկոսը հեռանա: Այս տղամարդն էլ գլուխը քարով ջարդելու տարբերակն էր առաջարկել ու իշխանական կայքը դա տարածել էր:
Հարուցված քրեական գործով 2 անգամ հարցաքննության են կանչել ու վերջ, «Ազատությանն» ասաց Էդվարդ Ստեփանյանը, ինքն էլ չհիշեց, թե վերջին անգամ երբ են կանչել: Իր խոսքերից հրաժարվել է, քննիչներին վստահեցրել, թե քարով գլխին խփելու մասին ոչինչ չի ասել։
«Ազատություն».- Չէի՞ք տեսել այդ տեսանյութը:
Էդվարդ Ստեփանյան.- «Հա, տեսա, ասեցի՝ էս ինչ են անում իմ ձայնը, ես միայն մի պատասխան եմ տվել, էս ինչ բաներ են արել: Հետո, որ կանչեցին ոստիկանություն, ես ոնց պետք էր, նույն բանն ասեցի»:
Տեսանյութը պահպանված է, կա համացանցում: Քննիչները իրե՞ն են հավատացել, թե տեսանյութին, որ մեղադրանք չեն առաջադրում, էդվարդ Ստեփանյանը քննության թեմայով չցանկացավ խոսել: Երկու անգամ քննչական ներկայացած տղամարդը հիմա էլ պահանջում է, որ Գարեգին Երկրորդը կաթողիկոսի գահից չհեռանա:
«Ես ի՞նչ գործ ունեմ, որ Կտրիճ... կամ Վեհափառի մասին ուրիշ խոսքեր ասեմ։ Վեհափառը մեր Վեհափառն է, թող մնա իրա տեղը, ի՞նչ գործ ունենք։ Ես 70-տարեկան մարդ եմ, քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում»,- ասում է էդվարդ Ստեփանյանը:
Քննչականը մի քանի օր առաջ հրատապ պահանջել էր վարչապետի դեմ գրառում արած արցախցի Գայանեն կեսգիշերին հարցաքննության ներկայանա, կաթողիկոսի դեմ կոչի հեղինակի գործը իրավապահները շարունակում են ուսումնասիրել:
Երկու գործն էլ քրեական օրենսգրքի նույն՝ բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչի հոդվածով է: Էդվարդ Ստեփանյանին մեղադրյանք չեն առաջադրել, Գայանե Մեսրոպյանին մեղադրյանք են առաջադրել ու արգելել երկրից դուրս գալ: Անցած շաբաթ ոստիկանները ներխուժել էին Գայանեի տուն, ձերբակալել հինգ երեխաների մորն ու գիշերով յոթ տարեկան աղջկա հետ հացաքննության տարել:
Պատերազմում եղբորն ու ամեն ինչ կորցրած Գայանեն մեկ տարի առաջ ֆեյսբուքյան մի գրառման տակ մեկնաբանություն է թողել վարչապետի դեմ, որտեղ սատկել բառն է եղել: Գայանեն իր խոսքերից չի հրաժարվել, ոչ էլ քննչական ներկայանալուց: Խնդրել էր՝ թողնեն առավոտյան գնա, որ ոստիկաններից սարսափած փոքրիկն էլ հանգստանա, բայց չէին համաձայնել ու Նոր Հաճնից Դիլիջան էին հասցրել կեսգիշերին:
Ընտրովի արդարադատություն է. իրավապաշտպան
Այս երկու քրեական գործի զարգացումներն ընտրովի արդարադատության ուղիղ օրինակներ են, պնդում է իրավապաշտպան Աննա Մելիքյանը։ Ու ոչ միայն այս օրինակներով, իրենց ուսումնասիրությամբ են համոզվել՝ իրավապահները օպերատիվ ու հետևողական են միայն իշխանության դեմ գրառում անողների նկատմամբ:
«Մեր մշտադիտարկումը ցույց է տալիս, որ, այո՛, առկա է ընտրովի արձագանք իրավապահ համակարգի կողմից: Մենք արձանագրել ենք դատական պրակտիկայի ուսումնասիրությամբ, որ ոստիկանությունը անդադար մշտադիտարկում է անում սոցցանցերում և անմիջապես արձագանքում է, այդ թվում նաև հետագա քրեական գործ հարուցելու իմաստով։ Արձանագրում է այն գրառումները, այն մեկնաբանությունները, որոնք որ ուղղված են իշխանության դեմ, հակառակ դեպքում մենք չենք տեսնում քննչական մարմինների նախաձեռնությամբ հարուցված քրեական գործեր կամ, համենայնդեպս, դրանց մասին չի տեղեկացվում»,- ընդգծում է իրավապաշտպանը:
Արցախցի կնոջ գործով ոստիկանների դեդեկտիվին Նիկոլ Փաշինյանն այսպես էր արձագանքել. «Էդ ի՞նչ մտածողություն է ընդհանրապես, այսինքն՝ Ղարաբաղում ծնվելը անձեռնմխելիությո՞ւն է, Իջևանում ծնվելը անձեռնմխելիությո՞ւն է»:
Իսկ այս պատմությունից մարդիկ զայրացած հիշում էին ընտրովի արդարադատության բազմաթիվ օրինակներ, որ բռնության, ատելության խոսքերի հետքերով իրավապահները գնում են, երբ իշխանականների հասցեով են դրանք:
Ֆեյսբուքում հիշել էին նաև երկու տարվա վաղեմության գործը: Երբ ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակաբերդում վարչապետի կնոջը դիմավորել էին վանկարկումներով ու Փաշինյանին ուղղված վիրավորական կոչերով: Իրավապահներն արագ գործ հարուցեցին, մարդկանց ձերբակալեցին ու մեղադրեցին ատելություն, թշնամանք հրահրող հրապարակային խոսքերի համար։