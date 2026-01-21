Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Իրավունք

Քրգործ կա, մեղադրյալ՝ չկա. կաթողիկոսին «քարով սատկացնելու» արտահայտություն հնչեցրած գառնեցին դեռ չի հարցաքննվել

Գառնիի համայնքապետարանի աշխատակիցները տարակուսած են՝ ինչո՞ւ են իրավապահները քրեական գործ հարուցել իրենց գործընկերոջ մի նախադասության համար, որն Էդվարդ Ստեփանյանը հնչեցրել էր մոտ մեկ ամիս առաջ գյուղի եկեղեցու բակում:

Կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող վարչապետի մասնակցությամբ Գառնիի եկեղեցում պատարագի ժամանակ իշխանական կուսակցության լրատվամիջոցի՝ Civic.am-ի լրագրողն էր մոտեցել եկեղեցու բակում հավաքվածներին, հարց տվել, թե ի՞նչ պիտի լինի, որ կաթողիկոսը հեռանա: 70-ամյա Էդվարդ Ստեփանյանն էլ հարցի լուծման իր տարբերակն էր ասել էկրանի առջև, նրա խոսքը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել համացանցում:

Համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող կոմունալ տնտեսության աշխատակցին այսօր գյուղում «Ազատությունը» չհանդիպեց, աշխատանքի մեջ է, ասացին գործընկերները, ջրի վթար է վերացնում սարերում: Խոսք է, ասել է, հո չէ՞ր ասում՝ «գնամ, կաթողիկոսին վնասեմ»՝ մանկության ընկերոջն է պաշտպանում Արտաշես Գրիգորյանը. «Պարկեշտ, հրաշալի ընկեր, լավ մարդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի, նորմալ տղա, նորմալ ընտանիք»:

Իրավապահները, որ ընդդիմադիրների շուրթերից հնչեցրած նմանատիպ արտահայտությունների դեպքում արագ են արձագանքում, երկու շաբաթ անց էին վարույթ նախաձեռնել բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի հոդվածով: Ու սրանից երկու շաբաթ անց էլ քննությունը շարունակում են առանց մեղադրյալի: Ստեփանյանին դեռ չեն էլ հարցաքննել, ինչու, պնդում են՝ քննությունը դեռ ընթացքի մեջ է:

Ընդդիմադիրների փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը բազմիցս է պնդել՝ մարդուն խոսքի համար չպետք է դատեն: Բայց մեկ է՝ համարում է, որ սա խտրական արդարադատություն է. «Քրեական վարույթ նախաձեռնելը ոչինչ է, եթե դրան չեն հետևում արդյունավետ վարույթային գործողություններ, քննչական գործողություններ: Սա այն դեպքն է, որ մեկ օրվա դեպք է, մեկ օրվա քննելու հարց է»:

Փաստաբանի խոսքով, եթե Էդվարդ Ստեփանյանն այս արտահայտությունը հնչեցներ որևէ իշխանականի հասցեին, նրան անմիջապես բերման կենթարկեին, մեղադրանք կառաջադրեին ու գործն արագ կուղարկեին դատարան:

«Նախ վարույթը կհարուցվեր շատ շուտ, ավելի շուտ քան 10 օրն է, անմիջապես բերման կենթարկեին, կհարցաքննեին որպես վկա և մեղադրանք կառաջադրեին: Չեմ ասում, որ կալանավորեին, բազմաթիվ են դեպքերը, երբ կալանքի հարց չեն բարձրացնում, բայց այն, որ կիրառվեր առնվազն բացակայելու արգելք խափանման միջոցը, փաստ է տասնյակից ավելի օրինակներով», - նշեց Ռուբեն Մելիքյանը:

Իր նշած սցենարով Մելիքյանը տասնյակ դեպքեր գիտի. օրինակ, վանաձորցի Սարգիս Բասենցյանը, որն արդեն պատիժը բանտում կրել է բռնության կոչ հնչեցնելու համար: Կամ էլ 72-ամյա Ռաֆայել Սարգսյանը, ով դեռ դատվում է նույն հոդվածով: Երկուսի խոսքերն էլ վարչապետի հասցեին էին:

Բայց գառնեցի տղամարդու դեպքում, փաստաբանի կարծիքով, իրավապահները շեղվել են այս սցենարից մի պատճառով. նա այդ խոսքերն ասել է ոչ իշխանականի, այլ մի մարդու հասցեին, որի դեմ ամիսներ շարունակ պայքարում է հենց ինքը՝ վարչապետը:

«Նաև այն, որ իրավապահ մարմինները առաջին անգամը չի, որ ասում ենք, բայց ցցուն օրինակ է, որ քաղաքական չեզոքությունից վաղուց են շեղվել», - ընդգծեց նա:

Իրավապահները հերքում են իրավապաշտպանների ու ընդդիմադիրների փաստաբանների այդ մեղադրանքներն ու պնդում՝ իրենք օրենքներով են շարժվում:



Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG