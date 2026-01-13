Մատչելիության հղումներ

Հայաստան

Չեմ պատրաստվում որևէ երկրի, այդ թվում՝ Ադրբեջանի հետ մրցավազքի մեջ մտնել. Պապիկյան (լրացվող)

Խաղաղությանը պատրաստվելիս կարևոր է, որ մենք նաև խաղաղությանը զուգահեռ ունենանք որոշակի պաշտպանունակություն, այսօր ասուլիսին ասաց պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը: Նրա խոսքով՝ դա ոչ մեկի անվտանգությանը և տարածքային ամբողջականությանը չի սպառնում:

«Շինարարությունը (սահմանին) շարունակվելու է, կարծում եմ՝ խաղաղությունը նաև նրա մասին է, որ մենք հանգիստ, հանդարտ կարող ենք ապահովել մեր երկրի երկարաժամկետ պաշտպանունակությունը՝ անկախ նրանից՝ սպառնալիքներ կան, թե չկան», - ասաց նախարարը:

Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանցիների հեռանալու հարցը, ըստ նրա, պետք է կարգավորվի սահմանազատման հանձնաժողովի շրջանակներում:

2025թ. պաշտպանության ծախսերը կազմել են 664 մլրդ դրամ (1 մլրդ 741 մլն 604 հազար դոլար). Պապիկյանն այս թիվը համեմատեց 2018 թվականի հետ՝ նշելով, որ ոլորտի ծախսերն ավելացել են 1,1 մլրդ դոլարով:

2026 թվականի բյուջեի նախագծով, սակայն, կառավարությունը մտադիր է ավելի քան 15 տոկոսով կրճատել ռազմական բյուջեն: Ընդդիմությունն ավելի վաղ քննադատել էր այս որոշումը՝ դրա տակ տեսնելով պահանջ Բաքվից: Ադրբեջանը, մինչդեռ, այս տարվա բյուջեում բանակի, դատական համակարգի, իրավապահ մարմինների և դատախազության համար ավելի շատ գումար է հատկացրել, քան նախորդ 2025-ին:

Հայաստանի պաշտպանության նախարարը վստահեցրեց՝ հայկական բանակը համալրվելու է, սակայն համալրումը շարունակվելու է պայմանագրային սկզբունքով: Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի կողմից իր բանակը զինելուն, Պապիկյանն ասաց՝ չի պատրաստվում որևէ երկրի, այդ թվում՝ Ադրբեջանի հետ մրցավազքի մեջ մտնել: Սա Երևանի պաշտոնական դիրքորոշումն է. միաժամանակ Պապիկյանն ասաց՝ սա չի նշանակում, որ ՀՀ-ն դադարեցնելու է սպառազինության, ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերումը:

Բանակը ոչ մի կերպ չի կարող ներքաշվել քաղաքական պրոցեսների մեջ. Պապիկյան

Բանակը ոչ մի կերպ չի կարող ներքաշվել քաղաքական պրոցեսների մեջ, ասաց ռազմական գերատեսչության ղեկավարը՝ անդրադառնալով հունվարի 6-ին վարչապետի առաջնորդած ուխտերթին զինվորական Կարեն Շաքարյանի մասնակցությանը:

«Ոչ աշխատանքային օրը ոչ քաղաքական միջոցառման մարդու մասնակցելու ցանկությունն է», - այսպես մեկնաբանեց Պապիկյանը:

Ինչ վերաբերում է հաղորդումներին, որ Արցախի նախագահի պաշտոնակատարի որոշմամբ Կարեն Շաքարյանը զրկվել է «Արցախի հերոս» բարձրագույն կոչումից, Պապիկյանն ասաց, որ ինքը նման ինստիտուտ չի ճանաչում:

Իր մասնակցության մասին էլ նշեց, որ ներկա է գտնվել որպես քաղաքացի, «Քաղաքացիական պայմանագրի» անդամ ու պաշտպանության նախարար:

«Նաև քաղաքական գործիչ եմ, ուսադիրներ չեմ կրում, զինվորական չեմ», - շեշտեց պաշտպանական կառույցի ղեկավարը:

Փոփոխություններ «Պաշտպան հայրենյաց» ծրագրում

Կառավարությունը փոփոխություններ է առաջարկում «Պաշտպան հայրենյաց» ծրագրում: Պապիկյանը մանրամասնեց, որ գործող 5 տարվա պայմանագրից բացի, զինծառայողները հնարավորություն կունենան կնքել ևս 2 կամ 5 տարով պայմանագիր:

Այս ծրագիրն այս պահին 5 տարով է, ծառայության ավարտին տրվում է 5 մլն դրամ պատվովճար։ Այս պահին ծրագրով ծառայություն է իրականացնում ավելի քան 4 հազար զինվորական:

«Պայմանագիրն ավելացնում ենք ևս 2 և 5 տարով, որի արդյունքում՝ 1.5 մլն դրամ կտրվի 2 տարվա համար, իսկ 5 տարի ծառայելու պարագայում՝ ևս 5 մլն դրամ, այսինքն՝ 10 տարվա ընթացքում, 10 մլն դրամ պատվովճար»,- նշեց նախարարը:

ՊՆ-ն նոր համազգեստի ամբողջական գնումը դեռ չի իրականացրել

Նախարար Պապիկյանի տեղեկացմամբ՝ ՊՆ-ն նոր համազգեստի ամբողջական գնում դեռ չի իրականացրել, առաջիկա մեկ ամսում կունենան ամենօրյա և տոնական համազգեստների նմուշները: Դա կանցնի փորձարկման փուլ, իսկ ընթացիկ տարում գնումներից հետո դա կտարածվի ամբողջ զինված ուժերի վրա։

«Պատիվ ունեմ» խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն այսօր բարձրաձայնել էր, որ արդեն 5 տարի է՝ բանակի համազգեստն է քննարկվում:

«Կարելի է պատկերացնել ավելի լուրջ, բարդ, բովանդակային փոփոխությունների և դրանց ընթացքի մասին», - նշել էր պատգամավորը:

Պապիկյանն ասաց, որ ամերիկյան ընկերության հետ պայմանագիրը ենթադրում է, որ նրանք պետք է փորձանմուշներ ներկայացնեն, իսկ դրա համար նաև տեխնիկական նկարագրեր ու դետալներ։

«Փորձարկումից հետո 2026 թվականի ընթացքում գնման գործընթաց կլինի, որին կարող են մասնակցել նաև տեղական ընկերությունները», - հավելեց նա:




