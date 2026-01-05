Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ադրբեջանը այս տարի ավելի շատ գումար կտա բանակին ու իրավապահ մարմիններին

Բաքու, Ադրբեջան
Բաքու, Ադրբեջան

Ադրբեջանի կառավարությունն այս տարվա բյուջեում բանակի, դատական համակարգի, իրավապահ մարմինների և դատախազության համար ավելի շատ գումար է հատկացրել, քան նախորդ 2025-ին, հաղորդում է ԱՊԱ-ն՝ հղում անելով Ֆինանսների նախարարությանը։

Ըստ այդմ, այս տարի այդ ոլորտներին կտրամադրվի ընդհանուր ծախսերի 28.9 տոկոսը, ինչը 4 տոկոսով գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Գումարի առյուծի բաժինն ուղղվելու է պաշտպանությանն ու ազգային անվտանգությանը, որոնք այս տարի կստանան մոտ 9 միլիարդ մանաթ, մինչդեռ դատական համակարգի, իրավապահ մարմինների և դատախազության պահպանմանը կտրամադրվի դրանից երեք անգամ քիչ՝ մոտ 3 միլիարդ մանաթ։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG