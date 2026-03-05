Մատչելիության հղումներ

Կառավարությունն ընդունեց թոշակների բարձրացման հարցը. Ֆիննախը ռիսկեր էր տեսել

Կառավարությունն այսօրվա նիստին ընդունեց Հայաստանում կենսաթոշակները բարձրացնելու մասին հարցը:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանի տեղեկացմամբ՝ ավելի քան 623 հազար քաղաքացոի համար կենսաթոշակը բարձրանալու է 10 հազար և ավելի դրամով, ավելի քան 39,5 հոգու համար՝ շուրջ 8500 դրամով:

Նախատեսված է նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց նպաստի բարձրացում 10 հազար դրամով:

Որոշման վերաբերյալ մտահոգություններ ունի Ֆինանսների նախարարությունը: Նախագծի հիմնավորման մեջ Ֆիննախը նշել է, պետական բյուջեից կպահանջվի լրացուցիչ տարեկան 78.7 մլրդ դրամի հատկացում, և ֆիսկալ կայունության տեսանկյունից այն կարող է հանգեցնել պետական բյուջեի ծախսերի զգալի աճի արդեն 2026 թվականից սկսած և հետագա տարիներին, էապես սահմանափակելու է կառավարության՝ այլ ուղղություններով ծախսերի հնարավորությունները:

Ֆիննախը նաև շեշտել է, որ հաշվի առնելով առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգից բխող ծախսերի գծով զգալի ֆիսկալ ճնշումները և բազմաթիվ այլ ուղղություններով հավելյալ ծախսերը՝ սա բավականին ռիսկային է:

Նախարարությունն այս պատճառով առաջարկել է ներկայացնել ոլորտի այլ ծրագրերի օպտիմալացման առաջարկություններ, որոնց տնտեսումների հաշվին հնարավոր կլինի իրականացնել հավելյալ ծախսերի ֆինանսավորումը:




