ՀԷՑ-ի տնօրենի նախկին պաշտոնակատարը հրապարակում է արբիտրաժային որոշման վերաբերյալ պաշտոնական գրագրությունը

Կառավարությունն ընդունել է՝ «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի» բռնագանձման հետագա քայլերն արգելող Ստոկհոլմի արբիտրաժի հրատապ որոշումը պետք է պարտադիր կատարվի, այս մասին հայտարարում է ընկերության տնօրենի նախկին պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանը:
Նրա ձեռքի տակ է կառավարության ու կարգավորող հանձնաժողովի արբիտրաժային որոշման վերաբերյալ պաշտոնական գրագրությունը:
Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակի ղեկավարի ուղարկած նամակում սևով սպիտակի վրա գրված է. «Որպես կանոն արբիտրաժային վճիռը կողմերի կողմից ենթակա է պարտադիր կատարման»:
Թե ինչպես է այս գրագրությունը հայտնվել ՀԷՑ-ի նախկին ղեկավարի ձեռքում, նա չհստակեցրեց. «Գնդակը հանձնաժողովի նախագահի դաշտում է, և հանձնաժողովի նախագահը այդ ամբողջ ինֆորմացիան ստանալուց հետո տնօրենների խորհրդի նախագահին պատասխանում է, որ մեր իրավասությունների դաշտում չէ, հանձնաժողովի նախագահը գործում է օրենքներով: Հարց է առաջանում՝ ինչո՞ւ է այդ դեպքում դիմել կառավարությանը, որպեսզի ստանա պարզաբանում, դիմելու իմաստ պետք է լինի...»:
Անցած ամիս Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը կառավարությունից պահանջել էր ձեռնպահ մնալ ընկերության ակտիվներն առգրավելուց, չփոխել ՀԷՑ-ի կառավարման մարմինների անդամներին ու կանոնադրությունը:
Կառավարությունը, սակայն, որոշմանը չհետևեց. հայտարարեցին՝ պարտադիր դառնալու համար որոշումը պետք է անցնի ներպետական դատարանով: Ընկերության ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը ոչ միայն շարունակում է պաշտոնավարել, այլև կադրային փոփոխություններ է իրականացնում ղեկավար պաշտոններում՝ այդ թվում ՔՊ-ականների նշանակելով:
Այս ամենին զուգահեռ սեփականատիրոջ, կարգավորող հանձնաժողովի ու կառավարության միջև գրագրություն է սկսվում: Նախ կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին՝ «Տաշիր կապիտալ»-ի գլխավոր տնօրեն Նարեկ Կարապետյանն է դիմում հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանին՝ խնդրելով կասեցնել «ՀԷՑ»-ում հարուցված վարույթն ու չեղարկել Ռոմանոս Պետրոսյանի նշանակումը:
Այնուհետև, հանձնաժողովի նախագահը, որի որոշմամբ էլ ժամանակավոր կառավարիչ է նշանակվել վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանին է նամակ ուղարկում ու խնդրում արբիտրաժային որոշման վերաբերյալ կառավարության դիրքորոշումը հայտնել: Պատասխանում է միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակի ղեկավարը ու պարզաբանում՝ որպես կանոն արբիտրաժային վճիռը ենթակա է պարտադիր կատարման:
Գրասենյակի ղեկավար Լիպարիտ Դրմեյանն ընդունում է՝ Ռոմանոս Պետրոսյանի պաշտոնավարումը հակասում է արբիտրաժային որոշմանը ու արձանագրում՝ որոշումը կատարելու համար բավարար է կասեցնել ժամանակավոր կառավարչի գործադիր մարմնի լիազորությունները:
Անցած շաբաթ էլ Նարեկ Կարապետյանը ստանում է հանձնաժողովի նախագահի արձագանքը: Ռոմանոս Պետրոսյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցին ի պատասխան Մեսրոպ Մեսրոպյանն իր մեկ ամիս առաջ արված մի խճճված հայտարարությունն է հիշեցնում, որտեղ նա պնդել էր, թե ինքն իրավասու չէ գնահատել արբիտրաժային որոշման կատարման հարցը:
Այսպիսով գրագրությունն ավարտվում է և, ըստ էության, փակ շղթա է ստեղծվել. «Ես համոզված եմ, որ հանձնաժողովի նախագահն անկախ չի, բայց թե ինչու՞ է իր վրա վերցրել ասպիսի բեռ, չեմ կարող ասել», - ասում է ՀԷՑ-ի տնօրենի նախկին պաշտոնակատարը Դավիթ Ղազինյանը:
ՀԷՑ-ի տնօրենի նախկին պաշտոնականատարն այսօր նաև ասաց, որ ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանի նշանակումից հետո շուրջ 50 աշխատակից է հեռացվել ՀԷՑ-ից: