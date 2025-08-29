2018-ին՝ «3 միլիոն վարչապետ», 2025-ին՝ «կառավարությունը ես եմ». Փաշինյանը փոխել է հռետորաբանությունը

Աշխատանքից ազատվեց Միջազգային իրավական հարցերով գրասենյակի ղեկավար Դրմեյանը
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հայտարարեց՝ «կառավարությունը ես եմ»:
«Չի կարող որևէ մեկը իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունենալ», - ասաց նա ու 24 ժամ էլ չանցած աշխատանքից ազատեց Միջազգային իրավական հարցերով գրասենյակի ղեկավար Լիպարիտ Դրմեյանին՝ իրեն հակադրվելու համար:
Դրմեյանը պնդել էր՝ Հայաստանը պետք է կատարի «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի» հարցով արբիտրաժային դատարանի հրատապ որոշումը: Նրա հետ կապ հաստատել «Ազատությանը» չհաջողվեց, իսկ գրասենյակի խոսնակը Ֆեյսբուքում գրեց՝ ի տարբերություն Դրմեյանի, որին ազատել են պաշտոնից ոչ սեփական դիմումի համաձայն, ինքը դադարեցնում է աշխատանքը՝ սեփական դիմումի համաձայն:
Հուլիսի վերջին միջազգային արբիտրը ՀԷՑ-ի պետականացման համար ուղի հարթող իշխանության ընդունած նախագծերը «բռնագրավման օրենքներ» էր որակել և Հայաստանին պարտավորեցրել ձեռնպահ մնալ «ընկերության բռնագրավման» հետագա քայլերից: Երեկ, սակայն, վարչապետ Փաշինյանը պնդում էր՝ կառավարությունն է հաղթել:
«Արբիտրաժային դատարանում մենք հաղթել ենք և մեր դիրքորոշումները պնդել ենք: Ընդհանրապես կառավարությունում եթե մարդիկ կան, որ իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունեն, հենց հիմա թող դիմում գրեն, շենքերից դուրս գան, եթե ոչ, ես ինքս նրանց կհանեմ», - ասել էր նա:
2018-ին՝ 3 միլիոն վարչապետ
2018-ին հեղափոխությամբ իշխանության եկած Փաշինյանը 7 տարի առաջ բոլորովին այլ հռետորաբանություն ուներ:
«Ամենաառանցքային փոփոխությունն այն է, որ դուք՝ ձեզնից յուրաքանչյուրը, իշխանություն է Հայաստանի Հանրապետությունում», - 2018-ի նոյեմբերին Մարտունիում նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ իր ելույթում ասել էր նա:
Վարչապետի աթոռին հավակնող Փաշինյանը համոզում էր, որ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի վարչապետ է. «Եվ ես համարում եմ, որ այն, որ մեր երկրում 3 միլիոն վարչապետ կա, դա ոչ թե թերություն է, այլ՝ առավելություն, դրա մեջ է ամբողջ իմաստը: Երբ մենք ասում ենք, որ դուք այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն եք, հենց դա նկատի ունենք: Դուք պետք է դիրքորոշում արտահայտեք, դուք պետք է որոշում կայացնեք, և հեղափոխությունը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ դուք որոշումը կայացրել եք»:
7 տարի անց, սակայն, Փաշինյանը փոխեց բառապաշարը, ավելին՝ աշխատանքից հեռացրեց իր տեսակետը չկիսող մասնագետին:
Զուրաբյանը այս հայտարարության առթիվ հաղորդում է ներկայացրել դատախազին
«Փաշինյանի համար ճշմարտությունը միշտ եղել է այն, ինչ այդ պահին առավել շահեկան էր իր համար: Եթե առաջ իսկապես իր իշխանությունը հենվում էր ժողովրդի և հանրության աջակցության վրա, այսօր իր իշխանությունը հենվում է Իլհամ Ալիևի բարյացակամության վրա», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց
ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը:
Նա Փաշինյանի երեկվա աղմկահարույց հայտարարություններից հետո գրառմամբ հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազին: Զուրաբյանի խոսքով՝ Փաշինյանը ոչ միայն Սահմանադրությունն է խախտել, այլև քրեական օրենսգիրքը:
«Այստեղ պարտադրանք է, սպառնալիք է, և նման գործողությունները տեղավորվում են ՔՕ 441 հոդվածի նախատեսված շրջանակում և կրում են այդ հոդվածով նախատեսված արարքի հատկանիշներ», - ասաց նա:
Փաշինյանը չարաշահել է պաշտոնատար անձի կողմից իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը, պնդեց Զուրաբյանը: Նա, սակայն, ակնկալիք չունի, որ գլխավոր դատախազը իրավական ընթացք կտա իր հաղորդմանը:
«Իհարկե, իմ դիմումը չի վերաբերում նրա գրպանի դատախազին, վերաբերում է ինստիտուտին: Այսօր այդ ինստիտուտը դրան ռեակցիա չի տա, վաղը կտա: Հարցը դա չէ, դա պետական ինստիտուտ է, որը պարտավոր է, բոլոր հատկանիշները կան քրեական օրենսգրքով նախատեսված հանցանքին, հետևաբար ինքը պարտավոր է վարույթ ընդունել, բայց դե մենք գիտենք՝ ինչ պետությունում ենք ապրում: Բոլորիս պարտքն է դիմադրել նման ապօրինի դիկտատուրայի ձևավորմանը Հայաստանում», - ասաց ՀԱԿ փոխնախագահը:
Գլխավոր դատախազությունից դեռևս չեն մեկնաբանում, թե ինչ ընթացք են պատրաստվում տալ Զուրաբյանի հաղորդմանը՝ վարույթ կհարուցեն, թե կմերժեն՝ եզրահանգելով, որ իրեն ողջ կառավարության հետ նույնացնող վարչապետը ճիշտ ուղու վրա է: