Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հայաստան

Կանգնած բեռնատարներ վրացական կողմում. վարորդներին թույլ չեն տալիս ուղևորվել Հայաստան

Շուրջ երկու շաբաթ է Ռուսաստանից Վրաստան անցած տասնյակ բեռնատարների վարորդների թույլ չեն տալիս ուղևորվել Հայաստան: Փետրվարի 12-ին Լարսի անցակետով հատելով ռուս-վրացական սահմանը՝ շինանյութ բերող վարորդները Վրաստանի իշխանությունների արգելքին են հանդիպել: Ասում են՝ բացատրություն չեն ստացել, միայն ցուցում՝ սպասել: Երեկ վարորդներին թույլատրել են սահմանից հասնել Թբիլիսի և այնտեղ սպասել:

Անցակետում լուսացնող վարորդները չեն կարողանում որևէ պատասխան ստանալ ոչ Վրաստանի, ոչ էլ Հայաստանի իշխանություններիից:

Կառավարությունը մինչև օրս չի մեկնաբանել ստեղծված իրավիճակը: Պաշտոնական Թբիլիսին ևս լուռ է: Էկոնոմիկայի նախարարությունը օրերս պաշտոնական հաղորդագրություն էր տարածել, որ նախարարը վրացի գործընկերոջ հետ հանդիպմանը քննարկել է բեռների անխոչընդոտ անցման հարցը։ Այլ մանրամասներ գերատեսչությունն այսօր էլ չի հայտնում:

Վրաստանի Էկոնոմիկայի նախարար Մարիամ Կվրիվիշվիլին Երևան էր եկել, երբ հայ վարորդներն արդեն մեկ շաբաթ սպասում էին վրացական անցակետում: Հանդիպել էր Հայաստանի Էկոնոմիկայի և Տարածքային կառավարման նախարարներին: Թբիլիսիի հաղորդագրություններում, սակայն, թեմայի մասին որևէ հիշատակում չկա: Կվրիվիշվիլին շեշտել էր, որ շատ գոհ է երևանյան բանակցությունների արդյունքներից:

Հայ բեռնափոխադրողները պարբերաբար են բախվում այս խնդրին: Անցած տարի ալկոհոլ տեղափոխողներն էին շաբաթներ, երբեմն ամիսներ անցկացնում Լարսի և Գեզիի անցակետերում, բեռները ենթարկվում էին մանրակրկիտ լաբորատոր ստուգումների, չնայած տեղափոխվող խմիչքը վրացական շուկայի համար չէր:




XS
SM
MD
LG