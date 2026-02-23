Կանգնած բեռնատարներ վրացական կողմում. վարորդներին թույլ չեն տալիս ուղևորվել Հայաստան

Շուրջ երկու շաբաթ է Ռուսաստանից Վրաստան անցած տասնյակ բեռնատարների վարորդների թույլ չեն տալիս ուղևորվել Հայաստան: Փետրվարի 12-ին Լարսի անցակետով հատելով ռուս-վրացական սահմանը՝ շինանյութ բերող վարորդները Վրաստանի իշխանությունների արգելքին են հանդիպել: Ասում են՝ բացատրություն չեն ստացել, միայն ցուցում՝ սպասել: Երեկ վարորդներին թույլատրել են սահմանից հասնել Թբիլիսի և այնտեղ սպասել:
Անցակետում լուսացնող վարորդները չեն կարողանում որևէ պատասխան ստանալ ոչ Վրաստանի, ոչ էլ Հայաստանի իշխանություններիից:
Կառավարությունը մինչև օրս չի մեկնաբանել ստեղծված իրավիճակը: Պաշտոնական Թբիլիսին ևս լուռ է: Էկոնոմիկայի նախարարությունը օրերս պաշտոնական հաղորդագրություն էր տարածել, որ նախարարը վրացի գործընկերոջ հետ հանդիպմանը քննարկել է բեռների անխոչընդոտ անցման հարցը։ Այլ մանրամասներ գերատեսչությունն այսօր էլ չի հայտնում:
Վրաստանի Էկոնոմիկայի նախարար Մարիամ Կվրիվիշվիլին Երևան էր եկել, երբ հայ վարորդներն արդեն մեկ շաբաթ սպասում էին վրացական անցակետում: Հանդիպել էր Հայաստանի Էկոնոմիկայի և Տարածքային կառավարման նախարարներին: Թբիլիսիի հաղորդագրություններում, սակայն, թեմայի մասին որևէ հիշատակում չկա: Կվրիվիշվիլին շեշտել էր, որ շատ գոհ է երևանյան բանակցությունների արդյունքներից:
Հայ բեռնափոխադրողները պարբերաբար են բախվում այս խնդրին: Անցած տարի ալկոհոլ տեղափոխողներն էին շաբաթներ, երբեմն ամիսներ անցկացնում Լարսի և Գեզիի անցակետերում, բեռները ենթարկվում էին մանրակրկիտ լաբորատոր ստուգումների, չնայած տեղափոխվող խմիչքը վրացական շուկայի համար չէր: