Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հասարակություն

Ռուսաստան մուտքի արգելքներ, շորթումներ. բեռնափոխադրողների վիճակը չի բարելավվում

Վարորդների բողոքի ակցիան Կառավարության շենքի մոտ, 20-ը հոկտեմբերի, 2025թ.
Վարորդների բողոքի ակցիան Կառավարության շենքի մոտ, 20-ը հոկտեմբերի, 2025թ.

Ռուսաստանի միգրացիոն խստացումների պատճառով արտաքսման վտանգի առաջ կանգնած բեռնատարների հայ վարորդների խնդիրները դեռ չեն լուծվել:

Միգրացիոն փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանն ասում է՝ պարզապես վարորդների մի մասն ավելի զգուշավոր է դարձել, եթե արդեն սպառել են 90-օրյա ժամկետը, այևս չեն գնում Ռուսաստան, որ ո՛չ արտաքսվեն, ո՛չ դատարանի առաջ կանգնեն, ո՛չ էլ վերահսկվող անձանց ռեեստրում հայտնվեն: Այսինքն՝ անգործ մնում են Հայաստանում, մինչև տարին փոխվի:

«Ռուսաստանի Դաշնությունում որևէ փոփոխություն չկա, այն խոստումը, որ մեր բեռնափոխադրողների համար 90-օրյա ռեժիմը կդառնա 180-օրյա, դեռևս մնացել է խոստման մակարդակում, շարունակում են բեռափոխադրողներին մուտքի արգելք դնել, և շարունակում են բեռնափոխադրողները հայտնվել վերահսկվող անձանց ռեեստրում», - «Ազատությանն» ասաց նա:

«Ոստիկանությունը շարունակում է մուտքի արգելքները դնել, կոռուպցիոն ռիսկերը մեծացել են, և գումարային շորթումների թվերը մեծացել են, երբ ոստիկանությունը պատրաստ է աչք փակել, եթե օտարերկրացու մոտ ժամկետն անցած է որոշակի գումարի դիմաց: Սա բավականին ակտիվ կիրառվում է, բայց ամեն դեպքում ինչ-որ պահի նույնիսկ այդ մարդկանց նկատմամբ հնարավոր է, կախված ոստիկանի տրամադրությունից, իրենք դնեն մուտքի արգելքը», - հավելեց փորձագետը:

Վարորդներն ասում են՝ իրենց բողոքի ակցիաներով չկարողացան պարտադրել Հայաստանի կառավարությանը, որ ռուսական կողմին համոզի՝ հայ բեռնատարների համար անիրատեսական է տարվա ընթացքում 180-ի փոխարեն 90 օր այդ երկրում գտնվելու սահմանափակումը: Հիշեցնում են՝ Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակ ճանապարհը Լարսն է, իսկ այնտեղ գրեթե միշտ անծայրածիր խցանումներ են: Այդ 90 օրվա մեծ մասը հենց Լարսի խցանումներ են սպառում:

«Եթե Լարսում հանկարծ շատ հերթ եղավ, իմ օրերը կպրծնեն: Ինձ մոտ նենց տպավորություն է, որ մեր մասին էլ ոչ մեկը չի խոսում, մենք բարձիթողի վիճակում գնում-գալիս ենք, ով որ պահին ինչի հանդիպեց, այդ պահին իր հնարավորությունների սահմաններում փորձում է այդ հարցը լուծել: Վախենալով գնում ենք, վախենալու գալիս ենք, տանն էլ չեմ կարող մնալ, որովհետև սա իմ միակ աշխատանքն է: Հիմա երբ запрет կլինի, կգնամ, կկանգնեմ կառավարության շենքի դիմաց, կապրեմ այնտեղ», - նշեց վարորդներից մեկը:

Վարորդները դադարեցրել են բողոքի ակցիաները, որովհետև պնդում են՝ շատերը ստիպված զարտուղի տարբերակներով են բեռները Ռուսաստան հասցնում: Ասում են՝ թանկացրել են բեռնափոխադրումները, որ կարողանան Ռուսաստանի ճանապարհներին իրենց կանգնեցնող տեսուչների պահանջած գումարը վճարել: Ըստ նրանց՝ նաև սա է պատճառը, որ ՌԴ-ից Հայաստան բերված ապրանքները շուկայում ավելի թանկ են վաճառվում:

Ի դեպ, պաշտոնական վերջին տվյալներով՝ Հայաստանում մեկ տարում սննդամթերքը 5.4 տոկոսով թանկացել է: Թե միգրացիոն փորձագետը և թե օրինակ՝ անանուն մնալ ցանկացող վարորդներից մեկն ասում են՝ ռուս տեսուչներն իրենցից շուրջ 250 հազար դրամ են պահանջում:

«Կաշառքը երբևիցե չէր էլ վերացել, ուղղակի հիմա ավելի են բարձրացել թվերը, մեր կաշիները քերում են ճանապարհային ոստիկանները՝ կանգնեցնում են, անգամ գյուղերի մեջ, սկսում են՝ օրերդ ենք հաշվում և այլն: Ըստ իրավիճակի՝ գումարներ են էլի շորթում, մեծ գումարներ», - ասաց վարորդը:

Ռուսաստանում միգրացիոն խստացումներն ուժի մեջ են մտել այս տարվա հունվարից: Օրենքը խախտողները տուգանվում, ձերբակալվում, արտաքսվում, հաճախ նաև կալանավորվում են, բայց այս խնդիրների մասին տեղեկանում են, երբ ռուսական իրենց բանկային հաշիվները սառեցվում են: Սա նշանակում է, որ իրենք արդեն հայտնվել են վերահսկվող անձանց ռեեստրում:

Փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանն ասում է՝ իրենց առայժմ հաջողվել է շուրջ 150 վարորդի հանել այդ ցանկերից, բայց առայժմ միայն սա է փոքրիկ առաջխաղացումը:

«Որպես փորձագետ՝ իմ, ԱԳՆ-ի, ՆԳՆ-ի և ԵԱՏՄ հանձնաժողովի համագործակցության արդյունքում մինչև այս պահն ինձ դիմած բոլոր վարորդներին, որոնք հայտնվել էին վերահսկվող անձանց ռեեստրում, ԵԱՏՄ-ի դիմումների համաձայն հանել են ռեեստրից, բայց քանի որ հիմա նաև այդ համակարգերի փոփոխությունն է ուժի մեջ, ամենայն հավանականությամբ հաջորդ տարվանից ռեեստրում հայտնված անձանց թույլ չեն տա մուտք գործել», - շեշտեց Բեժանյանը:

Ավելի վաղ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ԱԺ-ում հայտարարել էր՝ եթե բեռնափոխադրումների խնդիրը քաղաքական է, Հայաստանը չի պատրաստվում ինքնիշխանությունը զիջելու գնով լուծման գնալ։ Փորձագետը թեև համաձայն է Միրզոյանի հետ, բայց պնդում է՝ կառավարությունը դեռ նախորդ տարի պետք է ինտենսիվ բանակցությունների անցներ, որ բանը դեպորտներին չհասներ: Բեժանյանը հիշեցնում է՝ Հայաստանը դեռ ԵԱՏՄ անդամ է, այդ պայմանագիրը որպես միջազգային փաստաթուղթ բարձր է բոլոր ազգային օրենսդրություններից:

Ըստ նրա՝ ԵԱՏՄ բոլոր երկրները պետք է հղում անեն սրան ու նշեն, որ առնվազն ԵԱՏՄ անդամ պետությունների քաղաքացիների վրա այս արգելքը պետք է չտարածվեր:

«Նույնիսկ օրենսդրություն փոխել պետք չէ, ընդամենը պետք է, որ ՌԴ-ն քաղաքական կամք դրսևորի՝ հարգել իր իսկ կողմից ստորագրած ԵԱՏՄ պայմանագիրը», - հավելեց Տաթևիկ Բեժանյանը:

Ռուսաստան մտնելու մինչև 5 տարվա արգելք ստացած բեռնատարների հայ վարորդները դեռ տեղյակ չեն՝ ինչպես է լուծվելու իրենց հարցը: Փորձագետ Բեժանյանն էլ չգիտի՝ արդյո՞ք քննարկվում է այս մարդկանց ճակատագիրը. նրանք փաստորեն 3-5 տարի չեն կարող զբաղվել իրենց հիմնական աշխատանքով:

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG