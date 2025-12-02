Իսրայելը պահանջում է ապառազմականացնել Սիրիայի հարավը

Իսրայելը պատրաստ է Սիրիայի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։
Նրա խոսքով, սակայն, դրանից առաջ Սիրիան պետք է մի շարք պատասխան քայլերի դիմի, մասնավորաբար Իսրայելի հետ սահմանի երկայնքով բուֆերային գոտու ստեղծման տեսքով։
«Իսրայելի հյուսիսային սահմանի պաշտպանությունը և դրա մերձակայքում ահաբեկիչների բազաների ստեղծումը բացառելը մեր առաջնահերթությունն է։ Մենք ակնկալում ենք, որ Սիրիան ապառազմականացված բուֆերային գոտի կստեղծի, որը կտարածվի Դամասկոսից մինչև Հերմոն լեռան գագաթը»,-հայտարարել է Նեթանյահուն։