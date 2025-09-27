Մատչելիության հղումներ

Reuters. «Իսրայել-Սիրիա բանակցությունները տապալվել են»

Սիրիայի պաշտպանության նախարարության շենքը, որը վնասվել էր Իսրայելի կողմից իրականացված ավիահարվածների հետևանքով, արխիվ
Սիրիայի պաշտպանության նախարարության շենքը, որը վնասվել էր Իսրայելի կողմից իրականացված ավիահարվածների հետևանքով, արխիվ

Reuters գործակալության տեղեկություններով՝ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ Իսրայելի և Սիրիայի միջև վերջին ամիսներին ընթացող բանակցությունները հայտնվել են փակուղում։ Այս մասին գործակալությանը տեղեկացրել են բանակցությունների ընթացքին ծանոթ միանգամից չորս աղբյուրներ։

Դրանց համաձայն՝ Դամասկոսի և Թել-Ավիվի շփումները անարդյունք են ավարտվել իսրայելական կողմի՝ բանակցությունների ավարտական փուլում ներկայացրած նոր պահանջի պատճառով։

Reuters-ի պնդմամբ՝ Նեթանյահուի կառավարությունը սիրիական իշխանություններից պահանջել է մարդասիրական միջանցք բացել Իսրայելի վերահսկողության տակ գտնվող Գոլանի բարձունքների և դրուզներով բնակեցված Սուեյդա նահանգի միջև։ Սիրիական կողմը իսրայելցիների այս պահանջը մերժել է։ Սիրիայի և Իսրայելի միջև բանակցությունները ընթանում են Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպան Թոմ Բարաքի միջնորդությամբ։ Դրանց նախորդ փուլերը կայացել էին Բաքվում, Փարիզում և Լոնդոնում։






