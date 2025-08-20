Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իսրայելը մոտ 50 հազար պահեստազորային կհավաքագրի՝ Գազա քաղաքի գրոհից առաջ. պաշտոնյա

Լրացված
Գազայի հատված, արխիվ
Գազայի հատված, արխիվ

Իսրայելը Գազայի քաղաքը գրավելու նպատակով ծրագրված հարձակումից առաջ 50 հազար պահեստազորային կհավաքագրի, Reuters-ի փոխանցմամբ՝ ասել է Իսրայելի զինված ուժերի պաշտոնյան:

Նա մանրամասնել է, որ այն ուժերի մեծ մասը, որոնք կգործեն Գազայի հատվածի խոշորագույն քաղաքային կենտրոնում, կլինեն գործող բանակի զինծառայողներ:

Զինվորական պաշտոնյայի խոսքով՝ զորակոչի մասին ծանուցումները կարող են ուղարկվել առաջիկա օրերին, իսկ պահեստազորայինները ծառայության պետք է ներկայանան սեպտեմբերին:

Պաշտոնյայի խոսքով՝ զորակոչված պահեստազորայինները կարող են ծառայել ռազմաօդային ուժերում, հետախուզությունում կամ օժանդակ պաշտոններում, ինչպես նաև փոխարինել Գազայից դուրս տեղակայված ակտիվ ծառայության մեջ գտնվող զինվորներին:

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG