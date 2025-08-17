Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իսրայելը հայտարարում է, որ ռազմական ծրագիրը «կենտրոնանում է» Գազայի վրա

Իսրայելի բանակի շտաբի պետ, Էյալ Զամիր, արխիվ
Իսրայելի բանակի շտաբի պետ, Էյալ Զամիր, արխիվ

Իսրայելի բանակի շտաբի պետը հայտարարել է, որ կենտրոնանալով Գազայի վրա՝ շարունակում են պատերազմի հաջորդ փուլի ծրագիրը:

«Մենք կպահպանենք «Գեդեոնի կառքերը» գործողության թափը: Մենք կշարունակենք հարվածել մինչև Համասի վճռական պարտությունը», - ասել է Գլխավոր շտաբի պետ Էյալ Զամիրը:

Գազայում լայնածավալ գործողությունը, որը Իսրայելի բանակը անվանել է «Գեդեոնի կառքեր», սկսվել է մայիսի կեսերին։

Ի պատասխան՝ Համասը հայտարարել է, որ ծրագրերը կհանգեցնեն «բնաջնջման և զանգվածային տեղահանման նոր ալիքի»։

Ավելի վաղ Իսրայելի բանակը հայտարարել է Գազայի հատվածում նոր հարձակողական պլանը հաստատելու մասին, որով նախատեսված է վերահսկողության տակ վերցնել պաղեստինյան անկլավը։

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG