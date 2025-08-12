ԵՄ-ն դատապարտում է Գազայում «Ալ Ջազիրա»-ի լրագրողների սպանությունը

Եվրոպական միությունը դատապարտում է Գազա քաղաքի «Ալ Շիհա» հիվանդանոցի մոտ Իսրայելի օդային հարվածի հետևանքով «Ալ Ջազիրա»-ի հինգ լրագրողների սպանությունը:
Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասն ընդգծել է, որ ուշադրություն են արժանացնում Իսրայելի պնդումը, թե «այդ խումբը «Համաս»-ի ահաբեկիչներ էին», սակայն նման դեպքերում անհրաժեշտ է ներկայացնել հստակ ապացույցներ՝ օրենքի գերակայության պահպանման համար, որպեսզի բացառվի լրագրողների թիրախավորումը»:
Նա նաև կոչ է արել Իսրայելին թույլ տալ ավելի շատ բեռնատարներ մտնել Գազա և ապահովել օգնության ավելի արդյունավետ բաշխում։
Լրագրողական խմբերը և «Ալ Ջազիրա»-ն դատապարտել են սպանությունները։