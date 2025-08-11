Գազայում ռազմական նոր հարձակումների մասին Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հայտարարությունից մի քանի ժամ անց Գազան ուժգին ռմբակոծության է ենթարկվել։
«Ռոյթերզ»-ի փոխանցմամբ՝ թիրախավորվել են մասնավորապես քաղաքից դեպի արևելք գտնվող տարածքները, տեղից ստացվող հաղորդագրություններում նշվում է, որ վերջին ժամերի հարվածները ամենածանրն են վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում։
Ավիահարվածների հետևանքով զոհվել է նաև վեց լրագրող, այդ թվում՝ «Ալ Ջազիրա»-ի հայտնի թղթակից Անաս Ալ Շարիֆը, որոնք հարձակման պահին գտնվում էին «Ալ Շիֆա» հիվանդանոցի վրանում։
«Ռոյթերզ»-ը վկայակոչելով ականատեսներին, փոխանցում է, որ իսրայելական տանկերն ու օդուժը այսօր մասնավորապես ռմբակոծել են Սաբրան, Զեյթունը և Շեջայան՝ Գազա քաղաքի երեք արվարձանները՝ ստիպելով բազմաթիվ ընտանիքների տեղահանվել։
Նեթանյահուն կիրակի օրը հայտարարել է, որ բանակին հրահանգել է թափ հաղորդել նոր հարձակման ծրագրերին՝ «պատերազմը հնարավորինս արագ ավարտելու» նպատակով։