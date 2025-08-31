Իսրայելը հարվածել է Գազա քաղաքի արվարձաններին, կան զոհեր, ավերածություններ

Իսրայելական զորքերը օդային և ցամաքային հարվածներ են ուղղել Գազա քաղաքի արվարձաններին՝ ավերելով տներ և ստիպելով ավելի շատ ընտանիքների լքել այդ տարածքները, հայտնում է Reuters-ը:
Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Համաս»-ի վերահսկողության տակ գտնվող տեղական առողջապահական մարմինների տվյալներով՝ իսրայելական կրակոցներն ու հարվածները միայն կիրակի օրը սպանել են առնվազն 30 մարդու, որոնց թվում 13-ը՝ կենտրոնական Գազայի հատվածում մարդասիրական օգնության կետից սնունդ ստանալու փորձ կատարելիս։
Իսրայելի բանակի խոսնակը հայտարարել է, որ գրասենյակն ուսումնասիրում է այս հաղորդաումները։
Վերջին երեք շաբաթների ընթացքում Իսրայելի բանակը աստիճանաբար ուժգնացնում է գործողությունները Գազա քաղաքի շուրջ, որը «վտանգավոր մարտական գոտի» է հայտարարել: