Գազա քաղաքի զանգվածային տարհանումն անհնար կլինի ապահով կազմակերպել. ԿԽՄԿ

Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության ղեկավարը նախազգուշացրել է, որ Գազա քաղաքի զանգվածային տարհանումն անհնար կլինի ապահով իրականացնել, մինչ Իսրայելը խորացնում է իր հարձակումը։

Միրյանա Սպոլյարիչը նշել է, որ այդ տարհանումը կհանգեցնի բնակչության զանգվածային տեղահանման, իսկ Գազայի հատվածի որևէ այլ տարածք չի կարող այսքան մարդ ընդունել՝ հաշվի առնելով սննդի, ապաստարանի և բժշկական ապահովության խիստ պակասը։

Իսրայելի զինված ուժերը հայտարարել են, որ «կշարունակեն աջակցել մարդասիրական ջանքերին՝ միաժամանակ իրականացնելով գործողություններ ահաբեկչական կազմակերպությունների դեմ Գազայի հատվածում՝ Իսրայելի պետությունը պաշտպանելու նպատակով»։

Իսրայելը քաղաքացիներին կոչ է արել տեղափոխվել Գազայի հարավ։

Իսրայելի բանակը Գազա քաղաքը «վտանգավոր մարտական գոտի» էր հայտարարել։


