Իսրայելը Գազայի բնակիչներին տարհանման հրաման է տվել

Իսրայելի զինվորականները Գազայի բնակիչներին տարհանման հրաման են տվել`քաղաքի վրա Իսրայելի կողմից նախատեսված հարձակումից առաջ:
Երեկ Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն Գազայի բնակիչներին կոչ արեց անմիջապես հեռանալ. «Ուշադիր լսեք ինձ, ձեզ զգուշացրել են՝ հեռացեք հիմա», - հայտարարել է Նեթանյահուն՝ խոստանալով «ոչնչացնել ահաբեկչական բոլոր կառույցները»:
Վերջին հրապարակումների համաձայն՝ մինչև վերջերս քաղաքում մնացել էր մոտ1 միլիոն մարդ։ Նեթանյահուն կիրակի օրը հայտարարել է, որ մինչ օրս մոտ 100,000 պաղեստինցի լքել է տարածքը։