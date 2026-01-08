Մատչելիության հղումներ

Ադրբեջանական բենզինի նոր խմբաքանակը նույն ընկերություններն են ներկրում. Պապոյան

Լրացված

Ադրբեջանական բենզինի նոր խմբաքանակը նույն ընկերություններն են ներկրում, Ազգային ժողովի իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին պատկանող կոնցեռնի մաս կազմող «Մեգա Թրեյդը» և Sisha world ընկերությունը, որն ըստ լրատվամիջոցների, գործարար Սամվել Ալեքսանյանի կնոջ՝ Շողերինա Մկրտչյանի եղբորորդուն է պատկանում՝ 24- ամյա Սամվել Մկրտչյանին:

Կառավարության նիստից առաջ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտնեց՝ մի քանի հազար տոննա վառելիք է ներկրվում՝ և՛ պրեմիում, և՛ ռեգյուլար տեսակի բենզին, ինչպես նաև դիզելային վառելիք:

«Ով ուզի, կարող է գնալ, բերել, ազատ է», - հավաստիացնում է Գևորգ Պապոյանը:

Նախօրեին ադրբեջանական APA-ն էր հաղորդել, որ նախատեսվում է Հայաստան ուղարկել AI-92 տեսակի բենզինի և դիզելային վառելիքի 1000-ական տոննա։ Բացի այդ, Հայաստան կառաքվի 1800 տոննա AI-95 տեսակի բենզին։


