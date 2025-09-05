Իսրայելը հայտարարում է Գազայի տարածքի 40 տոկոսը վերահսկելու մասին

Իսրայելական բանակը վերահսկողություն է հաստատել Գազա քաղաքի տարածքի շուրջ 40 տոկոսի վրա, հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության ուժերի (IDF) խոսնակ, գեներալ Էֆի Դեֆրինը։ Նրա խոսքով՝ առաջիկա օրերին ռազմական գործողությունները կընդլայնվեն։
Իսրայելական կողմը պնդում է, որ «Համաս»-ը խոչընդոտում է բնակիչների տարհանմանը՝ օգտագործելով խաղաղ բնակչությանը որպես կենդանի վահան։
Իսրայելական կողմը նաև մերժել է խմբավորման՝ պատերազմի դադարեցման պայմանները։ Վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի գրասենյակը հայտարարել է, որ պատերազմը կարող է ավարտվել միայն «Համաս»-ի զինաթափման և անվտանգության վերահսկողության պահպանման դեպքում։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ է արել «Համաս»-ին անհապաղ վերադարձնել բոլոր պատանդներին՝ խոստանալով արագ ավարտել պատերազմը։