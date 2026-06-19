Իսրայելը և «Հեզբոլա»-ն հրադադար են հաստատում

Իսրայելը և «Հեզբոլա»-ն համաձայնել են այսօրվանից հրադադար հաստատել, որը պետք է սկսվի տեղական ժամանակով ժամը 16:00-ին, Reuters-ին հայտնել է ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Ըստ դիվանագիտական աղբյուրների, ԱՄՆ-ի և Կատարի բանակցողները համաձայնագիրը մշակել են Իրանի օգնությամբ։
Ավելի վաղ կողմերը հարվածներ էին փոխանակել, Թել Ավիվը հայտարարել էր, թե «Հեզբոլա»-ի կրակից Լիբանանում իսրայելցի չորս զինվոր է զոհվել։
«Իսրայելը չի հանդուրժի մեր զինվորների կամ մեր տարածքի վրա հարձակումներ և շատ ծանր գին կպահանջի «Հեզբոլա»-ից այդ հարձակումների համար», - հայտարարել էր վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։
ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ