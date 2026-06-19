Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իսրայելը մահացու հարվածներ է հասցրել Լիբանանին

Իսրայելի հարվածները Լիբանանին, հունիսի 18,2026թ.
Իսրայելի հարվածները Լիբանանին, հունիսի 18,2026թ.

Այսօր Իսրայելի հարվածների հետևանքով հարավային Լիբանանում առնվազն 18 մարդ է զոհվել, հայտնել է Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը։ Միևնույն ժամանակ, իսրայելական բանակը հայտարարել է, որ վերջին սրացումներից ի վեր չորս զինվոր է զոհվել:

Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ կեսգիշերից ի վեր շարունակվող ինտենսիվ օդային հարվածները խոչընդոտել են փրկարարական և տարհանման աշխատանքներին։ Նախարարության փոխանցմամբ՝ նախնական տվյալներով զոհվել է 18 մարդ, վիրավորվել՝ 33-ը: Նշվում է, որ զոհերի ու վիրավորների թիվը հնարավոր է աճի:

Իսրայելը հայտարարել է, որ հարվածներն ուղղված էին այն անձանց և ենթակառուցվածքներին, որոնք կապված են «Հեզբոլա»-ի հետ հարավային Լիբանանի մի շարք շրջաններում։ Ըստ Իսրայելի՝ այդ գործողություններն իրականացվել են ի պատասխան Իրանի աջակցությունը վայելող խմբավորման կողմից հրադադարի ռեժիմի բազմակի խախտումների։

Իսրայելը մերժել է հարավային Լիբանանից իր զորքերը դուրս բերելու կոչերը, մինչդեռ «Հեզբոլան» շարունակել է հարձակումները իսրայելական դիրքերի վրա, այդ թվում՝ պայթուցիկներով հագեցած անօդաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ, որոնց հետևանքով այս շաբաթ իսրայելացի զինծառայողների շրջանում եղել են զոհեր և վիրավորներ:

XS
SM
MD
LG