Իսրայելը ավիահարվածներ է հասցրել Գազայի հատվածին, առնվազն 104 մարդ է զոհվել

Իսրայելը երեկ սկսել է ավիահարվածներ հասցնել Գազայի հատվածին՝ պաղեստինյան «Համաս» շարժմանը մեղադրելով ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ ձեռք բերված հրադադարը խախտելու համար, ինչը Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված շարժումը հերքել է: Պաղեստինի իշխանությունների փոխանցմամբ՝ առնվազն 104 մարդ է սպանվել: Իսրայելական հարվածներն, ականատեսների վկայությամբ, շարունակվել են մինչև այսօր առավոտ։ Կեսօրին մոտ Իսրայելը հայտարարել է, որ վերսկսել է հրադադարի պահպանումը:
«Հարձակումը տեղի ունեցավ հենց մեր տան մոտ։ Տանիքը փլուզվեց մեզ վրա: Մեր հարևանները եկան և մեզ փլատակների տակից հանեցին՝ ինձ, կնոջս, դուստրերիս, որդիներիս և կնոջս հորը», - ասում է Գազայի բնակիչ Թայեր ալ Բաննան:
«Անհավատալի սարսափ է սա … Պատերազմն ավարտվեց, զինադադար հաստատվեց, իսրայելցիներն էլ ստացան իրենց պատանդներին: Վերջ։ Ի՞նչ է, մտադիր են սպանե՞լ մնացածին», - նշում է Գազայի մեկ այլ բնակիչ՝ Ալաա Ջարադան:
«Ուզում ենք, որ սա վերջանա: Ես 27 տարեկան եմ։ Չգիտեմ ինչ անեմ ... հոգնել ենք, զզվել ենք այս ամենից և ուզում ենք դուրս գալ այս իրավիճակից», - ասում է Աբեդ Ջարադան:
Հարձակումից առաջ Իսրայելի վարչապետի գրասենյակը հայտարարել էր, որ Բենյամին Նեթանյահուն կարգադրել է անհապաղ «ուժեղ հարվածներ» հասցնել Գազային: Հայտարարությունում չի կոնկրետ պատճառ չի նշվել: Սակայն իսրայելցի զինվորական պաշտոնյան պարզաբանել է, որ «Համաս»-ը խախտել է հրադադարը՝ հարձակման ժամանակ սպանելով իսրայելցի զինվորի անկլավի այն հատվածում, որը գտնվում է Իսրայելի վերահսկողության տակ։
«Համաս»-ը հայտարարել է, որ Նեթանյահուն առիթ է փնտրում պարտավորություններից հրաժարվելու համար, մինչդեռ շարժումը հավատարիմ է հրադադարի պահպանմանը։
ԱՄՆ նախագահն, իր հերթին, ասել է, որ իսրայելական զինուժը հակահարված է տվել «Համաս»-ին, ինչը և պետք է աներ: Հրադադարը, սակայն, վտանգված չէ, պնդել է Դոնալդ Թրամփը:
<Ո՛չ, ո՛չ։ Ոչինչ չի վտանգի հրադադարը։ «Համաս»-ը ... դժվար վիճակում է, բայց ասել են, որ լավ կպահեն իրենց: Եթե լավ պահեն, լավ կլինի ու նրանք գոհ կլինեն։ Եթե լավ չպահեն, նրանց կվերացնեն, և նրանք դա հասկանում են», - հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը:
ԱՄՆ փոխնախագահն էլ վստահեցրել է, որ հրադադարը պահպանվում է: «Դա չի նշանակում, որ այստեղ-այնտեղ փոքր բախումներ չեն լինելու», - ասել է Ջեյ Դի Վենսը:
Թրամփի միջնորդությամբ ձեռք բերված հրադադարն ուժի մեջ է մտել հոկտեմբերի 10-ին՝ վերջ դնելով 2023-ի հոկտեմբերից ընթացող պատերազմին, որն սկսվեց «Համաս»-ի հարձակմամբ:
Դոնալդ Թրամփի խաղաղության համաձայնագրի առաջին փուլով «Համաս»-ն ազատ է արձակել բոլոր կենդանի պատանդներին, ինչի դիմաց Իսրայելն ազատել է մոտ 2 հազար պաղեստինցի բանտարկյալի, հետ է քաշել զորքը համաձայնեցված դիրքեր և դադարեցրել մարտական գործողությունները: «Համաս»-ն Իսրայելին արդեն փոխանցել է պատանդների մարմինների մի մասը և պետք է հանձնի ևս 13-ը: Սակայն շարժումը պնդում է, որ դիերը գտնելու համար ժամանակ է հարկավոր:
Իսրայելցիները երեկոյան հավաքվել են Թել Ավիվի «Պատանդների հրապարակում», աղոթել Գազայում պահվող պատանդների մնացած մարմինների ազատ արձակման համար։ Հավաքվածներին դիմել է նաև վերջերս ազատ արձակված իսրայելցի պատանդներից մեկը:
«Իսկապես, բառեր չեմ գտնում խոսելու այն ամբողջ սիրո և այն ամենի մասին, ինչ դուք արեցիք ինձ և բոլոր պատանդների համար: Սա պատկերացնելու բան չէ», - ասել է Բար Կուպերշտեյնը:
Օրնա Նեյտրան, որի որդու դին դեռ Գազայում է, ասել է, որ հրաշք էր, երբ պատանդներն ազատ արձակվեցին, սակայն դիերի վերադարձի հետ կապված անորոշությունը խորացնում է իրենց ցավը. - «Մենք ցավոտ անորոշության մեջ ենք, և մեզ տանջում են անպատասխան հարցեր։ Քանզի ամոքումը պահանջում է որոշակիություն, և սուգը չի կարող սկսվել առանց գերեզմանի»:
Գազայում շուրջ երկու տարի տևած պատերազմի հետևանքով մոտ 69 հազար պաղեստինցի է սպանվել, նրանցից մոտ 48 հազարը կանայք և երեխաներ, վիրավորվել է ավելի քան 170 հազար մարդ: Իսրայելական կողմն ունի մոտ 2 հազար զոհ: