Գազայում հրադադարը վտանգված չէ. Թրամփ

Գազայում հրադադարը վտանգված չէ, Reuters-ի փոխանցմամբ՝ հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը:

Նախօրեին իսրայելական կողմը հարվածներ է հասցրել Գազայում այն բանից հետո, երբ Իսրայելը մեղադրեց «Համաս»-ին հրադադարը խախտելու մեջ: Գազայի առողջապահական մարմինների փոխանցմամբ՝ հարվածների հետևանքով զոհվել է առնվազն 26 մարդ:

«Ինչպես ես հասկանում եմ, նրանք սպանել են իսրայելցի զինվորի», - լրագրողներին ասել է Թրամփը Air Force One ինքնաթիռում և նշել, - «այսպիսով, իսրայելցիները հակահարված են տվել»։

Իսրայելական հարվածները հաջորդել են վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գրասենյակի հայտարարությանը, որում ասվում է, որ նա հրամայել է «անհապաղ և հզոր հարվածներ հասցնել Գազայի հատվածում»։

