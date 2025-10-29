Իսրայելի կողմից Պաղեստինում իրականացված հարվածների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 100 մարդ

Իսրայելի կողմից Պաղեստինում իրականացված մի շարք հարվածների հետևանքով մի քանի ժամում զոհվել է ավելի քան 100 մարդ։
«12 ժամից էլ պակաս ժամանակահատվածում Իսրայելի կողմից իրականացված ավիահարվածների հետևանքով հիվանդանոցներ է տեղափոխվել առնվազն 101 զոհ, այդ թվում՝ 35 երեխա, մի շարք կանայք և տարեցներ», - ասել է Գազայի քաղաքացիական պաշտպանության գործակալության խոսնակը։
Միևնույն ժամանակ AFP-ն հաղորդում է, որ Իսրայելն արգելել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին (ԿԽՄԿ) այցելել պաղեստինցի բանտարկյալներին։
«Ինձ ներկայացված կարծիքները կասկած չեն թողնում, որ Կարմիր խաչի այցելությունները բանտերում գտնվող ահաբեկիչներին լրջորեն կվնասեն պետության անվտանգությանը։ Պետության և մեր քաղաքացիների անվտանգությունն առաջնային է», - ասել Պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը։