Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իսրայելում հազարավոր մարդիկ պահանջում են չեղարկել նոր զորակոչը

Իսրայելում հազարավոր մարդիկ կրկին փողոց են դուրս եկել՝ պահանջելով չեղարկել նոր զորակոչը, որի մեկնարկին զուգահեռ Նեթանյահուի կառավարությունը ցանկանում է ընդլայնել ռազմական գործողությունները Գազայի հատվածում:

Ցուցարարների համոզմամբ՝ նոր հարձակումը կարող է վտանգի ենթարկել Գազայում դեռևս պահվող պատանդներին. «Մենք պետք է ծայրահեղ միջոցներ ձեռնարկենք ինչ-որ մեկին հիշեցնելու, որ չի կարող պետությունը երես թեքի իր քաղաքացիներից», - Իսրայելի հանրային հեռարձակող Kan-ին ասել է Քնեսեթի ցույցի մասնակից Յաել Կուպերմանը։

Թել Ավիվի զանգվածային ցույցերին զուգահեռ՝ Իսրայելի բանակը շարունակում է հարվածներ հասցնել սահմանակից Գազայի հատվածին: Associated Press-ի փոխանցմամբ՝ միայն այսօր առնվազն 24 մարդ է սպանվել իսրայելական հարձակումների հետևանքով, իսկ երեկ՝ 113 մարդ, որոնց մեծ մասը Գազա քաղաքում։

Գազայի առողջապահության նախարարության տվյալներով՝ երեկ էլ վեց մարդ է մահացել սովի հետեւանքով՝ այդ թվում մեկ երեխա։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG