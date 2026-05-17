Իսրայելի հարվածներից Լիբանանում վերջին մեկ օրում 37, պատերազմի սկզբից` 2988 մարդ է զոհվել

Վերջին մեկ օրում Լիբանանի հարավարևելյան շրջաններին Իսրայելի օդուժի հարվածների հետևանքով առնվազն 37 մարդ է զոհվել, ևս 222-ը վիրավորվել են, հաղորդել է Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը:
Իսրայելական կողմը պնդում է, որ թիրախավորում է հարավային Լիբանանում տեղակայված «Հեզբոլա»-ի ահաբեկիչներին, հորդորելով տեղի բնակիչներին լքել մոտ մեկ տասնյակ քաղաքներ ու գյուղեր։
Անցնող շաբաթվա վերջին Վաշինգտոնում անցկացված բանակցությունների արդյունքում Իսրայելը և Լիբանանը համաձայնել են 45 օրով երկարաձգել հրադադարը:
Լիբանանի տարածքին Իսրայելի հարվածները հաջորդեցին Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա» խմբավորման կողմից մարտի 2-ին Իսրայելի վրա հրթիռներ արձակելուն:
«Մարտի 2-ին ռազմական էսկալացիայի սկզբից ի վեր սպանված քաղաքացիների թիվը հասել է 2 հազար 988-ի, վիրավորներինը՝ 9 հազար 210-ի», - ТАСС-ի փոխանցմամբ՝ ասված է X-ում Լիբանանի առողջապահական գերատեսչության հրապարակած ամփոփագրում: