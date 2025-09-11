Իսրայելի հարվածներից Եմենում վնասվել են ազգային թանգարանը և պատմական կառույցներ

Առնվազն 35 մարդու կյանք խլած իսրայելական ավիահարվածների հետևանքով Եմենում վնասվել են նաև ազգային թանգարանը և մայրաքաղաք Սանայի այլ պատմական կառույցներ, հաղորդում է Associated Presse-ը՝ վկայակոչելով երկրի պաշտոնական աղբյուրները։
Մշակույթի նախարարության տվյալներով՝ թանգարանի ներսում գտնվող արտեֆակտների վիճակը դեռևս պարզ չէ, սակայն հազարավոր պատմական նմուշներ վտանգի տակ են։
Նախարարությունը կոչ է արել ՄԱԿ-ի մշակութային գործակալություն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին դատապարտել Իսրայելի հարձակումը և միջամտել՝ այս պատմական շենքն ու դրա արտեֆակտները պաշտպանելու համար։