Իսրայելը հայտարարել է, որ Եմենում հարվածել է հութիների «էներգետիկ ենթակառուցվածքների» օբյեկտին

Իսրայելի հրթիռային հարվածից հետո՝ Եմենի գործարաններից մեկում հրդեհ է բռնկվել, արխիվ
Իսրայելի հրթիռային հարվածից հետո՝ Եմենի գործարաններից մեկում հրդեհ է բռնկվել, արխիվ

Իսրայելի զինված ուժերը հայտարարել են, որ հարվածել են Եմենում գտնվող «էներգետիկ ենթակառուցվածքների օբյեկտին», որն օգտագործվում էր հութի ապստամբների կողմից:

Գերատեսչության տարածած հայտարարության մեջ ասվում է, որ իսրայելական ուժերը «հարված են հասցրել Եմենի խորքերը՝ թիրախավորելով Եմենի ապստամբների կողմից վերահսկվող մայրաքաղաք Սանայի տարածքում հութի ահաբեկչական ռեժիմին ծառայող էներգետիկ ենթակառուցվածքների օբյեկտը»: Իսրայելական լրատվամիջոցներն ավելի վաղ հայտնել են, որ հարված է հասցվել Հազիզի էլեկտրակայանին։

Հութիների կողմից ղեկավարվող հեռուստաընկերությունը հայտնել է, որ էլեկտրակայանին հարվածի հետևանքով անջատվել են որոշ գեներատորներ։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ Սանայում լսվել է առնվազն երկու պայթյուն։

