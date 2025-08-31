Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Եմենի հութիների կողմից ղեկավարվող կառավարության վարչապետը սպանվել է իսրայելական հարվածի արդյունքում

Եմենի հութիների կողմից ղեկավարվող կառավարության վարչապետը և մի շարք այլ նախարարներ սպանվել են Սանայի մայրաքաղաքում իսրայելական հարվածի հետևանքով, շաբաթ օրը հայտարարել է հութիների Գերագույն քաղաքական խորհրդի նախագահը։ Սա առաջին նման հարձակումն է, որի հետևանքով սպանվել են բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։

Նա հավելել է, որ հարվածի հետևանքով նաև մի քանի մարդ վիրավորվել է, սակայն մանրամասներ չի հայտնել։

Իսրայելը ուրբաթ օրը հայտարարել էր, որ օդային հարձակումը նպատակ ուներ ոչնչացնել Իրանի հետ կապված խմբավորման գլխավոր շտաբի պետին, պաշտպանության նախարարին և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG