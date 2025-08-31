Եմենի հութիների կողմից ղեկավարվող կառավարության վարչապետը սպանվել է իսրայելական հարվածի արդյունքում

Եմենի հութիների կողմից ղեկավարվող կառավարության վարչապետը և մի շարք այլ նախարարներ սպանվել են Սանայի մայրաքաղաքում իսրայելական հարվածի հետևանքով, շաբաթ օրը հայտարարել է հութիների Գերագույն քաղաքական խորհրդի նախագահը։ Սա առաջին նման հարձակումն է, որի հետևանքով սպանվել են բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։
Նա հավելել է, որ հարվածի հետևանքով նաև մի քանի մարդ վիրավորվել է, սակայն մանրամասներ չի հայտնել։
Իսրայելը ուրբաթ օրը հայտարարել էր, որ օդային հարձակումը նպատակ ուներ ոչնչացնել Իրանի հետ կապված խմբավորման գլխավոր շտաբի պետին, պաշտպանության նախարարին և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների: