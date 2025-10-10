Մատչելիության հղումներ

Իսրայելի զորքերը սկսել են նահանջել, պաղեստինցիները վերադառնում են իրենց տներ

Գազայի հատված, հոկտեմբերի 10, 2025թ.
Գազայի հատված, հոկտեմբերի 10, 2025թ.

Իսրայելական զորքերը սկսել են նահանջել Գազայի որոշ հատվածներից, հազարավոր տեղահանված պաղեստինցիներ էլ վերադառնում են իրենց լքված տներ՝ Իսրայելի և «Համաս»-ի միջև այսօր կեսօրից ուժի մեջ մտած հրադադարից հետո։

Իսրայելի կառավարությունն այսօր վաղ առավոտյան վավերացրել է զինադադարը: Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն՝ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Համաս»-ը վայր է դնելու զենքը և 72 ժամվա ընթացքում ազատ է արձակելու երկու տարի առաջ գերեվարված իսրայելցիներին՝ Իսրայելում պահվող հարյուրավոր պաղեստինցի բանտարկյալների դիմաց։

Ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին Գազայի շրջափակումը կվերացվի, և վրաններում ապաստանած հազարավոր մարդիկ բժշկական օգնություն ու սնունդ կստանան տևական դադարից հետո։

