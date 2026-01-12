Իրավիճակն Իրանում այլևս վերահսկելի է. Արաղչի

Հունվարի 10-ից ի վեր իրավիճակն Իրանում այլևս ամբողջությամբ վերահսկելի է, այսօր հայտարարել է Իրանի ԱԳ նախարար Աբբաս Արաղչին։
Անդրադառնալով վերջին երկու շաբաթներին ծավալվող իրադարձություններին՝ Արաղչին պնդել է, որ իրավիճակը կտրուկ կերպով սրվել է հունվարի 1-ից սկսած, երբ փողոցային բողոքի ակցիաների ընթացքում սկսել են կրակոցներ հնչել։
«Ցուցարարների շրջանում մենք սկսեցինք զինված անձանց նկատել։ Նրանք կրակում էին ոչ միայն անվտանգության ուժերի կամ ոստիկանության, այլև հասարակ քաղաքացիների ուղղությամբ»,-ասել է Արաղչին։
Իրավապաշտպան կազմակերպությունների տեղեկություններով՝ բողոքի ակցիաների ընթացքում առնվազն 100 ցուցարար է զոհվել։ Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցի՝ «Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին» մոտ կանգնած Tasnim գործակալության տվյալներով՝ վերջին բախումների ընթացքում անվտանգության ուժերի 37 աշխատակից է զոհվել։