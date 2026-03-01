Իրանը պատրաստ է լուրջ ջանքեր գործադրել լարվածության թուլացման համար. Օմանի ԱԳՆ

Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին իր օմանցի գործընկեր Բադր բին Համադ ալ Բուսաիդիին ասել է, որ Թեհրանը բաց է «լարվածությունը թուլացնելու նպատակով ցանկացած լուրջ ջանքերի» համար, ասվում է Օմանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։
Արաղչին նաև ասել է, որ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի համատեղ հարձակումները «տարածաշրջանում լարվածության և խուճապի սրման պատճառ են դարձել»։
Օմանը հանդես է եկել որպես միջնորդ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև վերջերս կայացած միջուկային բանակցություններում, իսկ ալ Բուսաիդին ուրբաթ Վաշինգտոնում հանդիպել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի հետ։
