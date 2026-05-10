Իրանը պատասխանել է խաղաղության ամերիկյան առաջարկին

Իրանը պաշտոնապես պատասխանել է պատերազմն ավարտելու վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների ներկայացրած առաջարկությանը, Reuters-ի փոխանցմամբ՝ հայտնել է իրանական IRNA գործակալությունը։
IRNA-ի հրապարակումը շատ մանրամասներ չի ներառում, նշվում է միայն, որ պատասխանը, որը փոխանցվել է պակիստանցի միջնորդներին, այս փուլում կենտրոնանալու է պատերազմն ավարտելու վրա։
Ամերիկյան առաջարկի համաձայն՝ պատերազմը պաշտոնապես ավարտված համարվելուց հետո կողմերը բանակցություններ կվարեն ավելի խնդրահարույց հարցերի, այդ թվում՝ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ։
ԱՄՆ-ն և Իրանը ապրիլի 8-ից գտնվում են անժամկետ հրադադարի ռեժիմում, սակայն համաշխարհային մատակարարումների համար կարևորագույն ջրային ուղու՝ Հորմուզի նեղուցի շուրջ լարվածությունը պահպանվում է։