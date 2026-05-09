ԱՄՆ-ի և Իրանի բանակցությունները կարող են սկսվել հաջորդ շաբաթ Իսլամաբադում. WSJ

ԱՄՆ-ի և Իրանի բանակցությունները կարող են սկսվել հաջորդ շաբաթ Իսլամաբադում, հայտնում է Wall Street Journal-ը՝ հղում անելով թեմային ծանոթ աղբյուրի:
Ըստ հրապարակման՝ Իրանն ու ԱՄՆ-ը միջնորդների հետ աշխատում են 14 կետից բաղկացած փոխըմբռնման հուշագիր մշակելու ուղղությամբ, որը կսահմանի պատերազմը դադարեցնելու մեկամսյա բանակցությունների շրջանակը:
Մայիսի 7-ին Պակիստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունել էր լուրը, որ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև պատերազմը դադարեցնելու շուրջ համաձայնության հասնելու նշաններ կան: Նախարարությունը, սակայն, հայտարարել էր, որ այս փուլում լրացուցիչ տեղեկություններ չի բացահայտի։