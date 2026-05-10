Կատարի և Իրանի ԱԳ նախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել

Կատարի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարներ Մոհամմեդ բին Աբդուլռահման ալ-Թանին և Աբբաս Արաղչին հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են տարածաշրջանային խաղաղությանը, անվտանգությանը և կայունությանը վերաբերող հարցեր, հայտնում է Կատարի ԱԳՆ-ն։
Ըստ գերատեսչության՝ Ալ-Թանին, որը նաև Կատարի վարչապետն է, Հորմուզի նեղուցի խնդրին է անդրադարձել՝ ընդգծելով, որ նավարկության ազատությունը փոխզիջումների ենթակա չէ։
«Հորմուզի նեղուցը փակելը որպես ճնշման խաղաթուղթ օգտագործելը կհանգեցնի միայն ճգնաժամի խորացմանը և տարածաշրջանի երկրների կենսական շահերի վտանգմանը», - զրույցի ժամանակ ասել է ալ-Թանին՝ մատնանշելով նաև նեղուցի փակ մնալու հնարավոր բացասական հետևանքները համաշխարհային էներգիայի և սննդի մատակարարումների վրա։
Ալ-Թանին Արաղչիին փոխանցել է, որ Դոհան լիովին աջակցում է ճգնաժամը խաղաղ ճանապարհով հանգուցալուծելու միջնորդական ջանքերին՝ կարևոր համարելով, որ կողմերի արձագանքներն այնպես լինեն, որ նպաստեն բանակցությունների առաջմղմանը և սահմանափակեն նոր էսկալացիայի հնարավորությունները։
Թեհրանից մանրամասներ առայժմ չեն հայտնել հեռախոսազրույցի մասին։
Ավելի վաղ, Axios-ը, հղում անելով իրազեկ աղբյուրներին, հայտնել էր, որ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն և ԱՄՆ ներկայացուցիչ Սթիվ Ուիթքոֆը Մայամիում հանդիպել են Կատարի վարչապետին՝ Իրանում պատերազմը դադարեցնելու համաձայնագրի հասնելու ջանքերի շրջանակներում։