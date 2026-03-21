Իրանը հրթիռներ է արձակել Հնդկական օվկիանոսում գտնվող ԱՄՆ-Մեծ Բրիտանիայի ռազմաբազայի ուղղությամբ. Mehr

Իրանը երկու բալիստիկ հրթիռ է արձակել Հնդկական օվկիանոսում գտնվող Դիեգո Գարսիա ամերիկյան և բրիտանական ռազմաբազայի ուղղությամբ, հաղորդում է կիսապաշտոնական Mehr լրատվական գործակալությունը։

Ավելի վաղ The Wall Street Journal-ը հայտնել էր, որ Իրանը երկու միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռ է արձակել բազայի ուղղությամբ, սակայն դրանք չեն խոցել այն։

Իրանական «Մեհրը» նշել է, որ բազայի վրա հարձակումը «նշանակալի քայլ էր ... որը ցույց է տալիս, որ Իրանի հրթիռների հեռահարությունը գերազանցում է թշնամու նախկինում պատկերացրածը»։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Նեթանյահուն պնդում է՝ Իրանը կորցրել է հրթիռներ արտադրելու կարողությունը․ Թեհրանը հերքում է

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակը սպանվել է

ԵՄ երկրները ցանկանում են պատրաստ լինել հնարավոր միգրացիոն ճգնաժամին. ֆոն դեր Լայեն

Եվրոպական երկրների, Ճապոնիայի և Կանադայի համատեղ հայտարարությունը Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ

Իսրայելում զինծառայող է ձերբակալվել՝ Իրանի օգտին գաղտնի տեղեկություններ փոխանցելու կասկածանքով

Մոջթաբա Խամենեին կոչ է արել զրկել «ներսում և դրսում գտնվող թշնամիներին» իրենց անվտանգությունից
