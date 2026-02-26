Մատչելիության հղումներ

Իրանը չի պատրաստվում միջուկային զենք ստեղծել. Փեզեշքիան

Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանն հայտարարել է, թե Իրանը չի պատրաստվում միջուկային զենք ստեղծել, քանի որ երկրի հոգևոր առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեին արգելել է դա:

ԱՄՆ-ն և Իրանն այսօր Ժնևում Օմանի միջնորդությամբ անցկացնում են բանակցությունների երրորդ փուլը՝ քննարկելու Թեհրանի միջուկային ծրագիրը և կանխելու հնարավոր հարվածներն ԱՄՆ-ի կողմից, որը վերջին շաբաթներին մեծ թվով ռազմական տեխնիկա և զորք է կուտակել Մերձավոր Արևելքում:

Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին Օմանի արտգործնախարարին է հանձնել ամերիկացիների համար պատրաստած առաջարկները, որոնք միջնորդ կողմը փոխանցել է ամերիկացի բանագնացներ Սթիվ Ուիթքոֆին և Ջարեդ Քուշներին։

