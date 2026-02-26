Ժնևում այսօր տեղի կունենա ԱՄՆ-Իրան բանակցությունների երրորդ փուլը

Այսօր Ժնևում նախատեսված են ԱՄՆ-Իրան բանակցությունների երրորդ փուլը: Արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին երեկ երեկոյան է ժամանել ժնև, հայտնում է Իրանի ԱԳՆ-ը:
Reuters-ի փոխանցմամբ՝ բանակցություններին ամերիկյան կողմից կմասնակցեն Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը և փեսա Ջարեդ Քուշները։
Այս հանդիպումը հաջորդում է անցյալ շաբաթ Ժնևում կայացած քննարկումներին։
Փետրվարի 17-ի բանակցություններից հետո Իրանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց մի շարք հարցերի շուրջ փոխըմբռնման մասին, որոնք կարող են ընդգրկվել ապագա համաձայնագրի նախագծում: Վաշինգտոնը հայտարարեց, որ խորհրդակցությունները լավ են անցել, սակայն Թեհրանը դեռևս պատրաստ չէ ընդունել Սպիտակ տան «կարմիր գծերը»:
նախօրեին էլ Դոնալդ Թրամփը հիշեցրեց Իրանի դեմ անցած տարի իրականացված ռազմական գործողությունները, ապա հայտարարեց՝ Թեհրանին երբեք թույլ չի տրվի միջուկային զենք ունենալ. «Ես նախընտրում եմ խնդիրը լուծել դիվանագիտական ճանապարհով։ Բայց մեկ բան հաստատ է՝ երբեք թույլ չեմ տա, որ աշխարհում ահաբեկչության թիվ մեկ հովանավորը ... միջուկային զենք ունենա»։