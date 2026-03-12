Իրանում մինչև 3.2 միլիոն մարդ է տեղահանվել պատերազմի պատճառով. ՄԱԿ

Փետրվարի 28-ից Իրանի դեմ իսրայելա-ամերիկյան պատերազմի սկսվելուց ի վեր մինչև 3.2 միլիոն մարդ ստիպված է եղել լքել իրենց տները Իրանում, հայտնում է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը (UNHCR):
Գործակալությունը նշում է, որ այս գնահատականը հիմնված է երկրի տարբեր մասերում տեղահանվածների մասին նախնական գնահատականների վրա։
«Այս թիվը, հավանաբար, կշարունակի աճել, քանի որ ռազմական գործողությունները շարունակվում են, ինչը վկայում է մարդասիրական կարիքների մտահոգիչ սրման մասին», - ասվում է գործակալության հայտարարությունում: